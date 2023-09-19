وزير الرى: مصر تقدم الدعم لجنوب السودان في العديد من المشروعات

اختتم الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبال ماي دينج، وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، فعاليات اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان والمنعقدة بالقاهرة، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المشتركة من الجانبين.

زيارة جنوب السودان للتعرف على متطلبات المواطنين

وأكد الوزيران على الاستمرار في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين البلدين، واستمرار الزيارات المتبادلة على مستوى الوزراء والفنيين لمتابعة كافة أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وقيام الفنيين من الجانب المصرى بزيارة جنوب السودان للتعرف على متطلبات المواطنين بجنوب السودان لتحديد المشروعات المثلى التي تحقق هذه المتطلبات.

كما تم التأكيد على الدور المهم للجنة الفنية المشتركة في متابعة موقف المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية بدولة جنوب السودان، والتباحث حول سير العمل في مختلف أنشطة هذه المشروعات والعمل على إزالة أي تحديات تواجهها.

محطات لقياس المناسيب والتصرفات ومركز للتنبؤ بالفيضانات

إضافة إلى ذلك، أشار الدكتور هانى سويلم وزير الرى، لاهتمام مصر بتقديم الدعم لدولة جنوب السودان الشقيقة في العديد من المشروعات في مجال توفير المياه النقية للمواطنين، أيضًا إنشاء خزانات لمياه الأمطار ومحطات لقياس المناسيب والتصرفات ومركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر والتدريب وبناء القدرات.

ومن جانبه أكد دينج على اهتمام الجانب الجنوب سوداني بالمشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

سويلم ونظيره الجنوب سودانى يختتمان فعاليات اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان

الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان تشكلت تحت مظلة اتفاقية التعاون الفني والتنموي والتي تم توقيعها في نوفمبر ٢٠١٤ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس سلفا كير ماريديت رئيس جمهورية جنوب السودان.