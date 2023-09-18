الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: 54 منظمة إقليمية ودولية تنظم جلسات وورش عمل خلال أسبوع القاهرة للمياه

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً بحضور المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه وأعضاء السكرتارية التنفيذية للأسبوع، لاستعراض الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه والمزمع عقده تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" وذلك خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر القادم تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وصرح الدكتور سويلم، بأنه تم تلقى طلبات من ٥٤ منظمة إقليمية ودولية لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأضاف أنه تم البدء في تشغيل المنصة المتكاملة لأسبوع القاهرة للمياه بالشراكة مع أحد الشركات المتخصصة والتي تشتمل على كافة الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالأسبوع، ولتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع

 المؤتمر العلمي لأسبوع القاهرة للمياه

 كما أوضح الدكتور سويلم أنه تم قبول ٦٦ بحث مطول بمعرفة اللجنة العلمية للعرض خلال الإسبوع، وقد بلغ عدد المشاركين من الجامعات والمعاهد المصرية والأجنبية (٥٦) مشارك من (١٢) دولة.

عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق

كما يجرى تقييم المشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين (ستيم) ، حيث تقدم حوالي ١٦٠ طالب للمسابقة ، وأيضا تقييم ملخصات الرسائل المقدمة لمسابقة "عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال ٣ دقائق" حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقة (٣٣) متسابق من جامعات مصرية (حكومية وخاصة وأهلية) ومن جامعة باري الإيطالية، ويتم التقييم من خلال لجنة تضم عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات المصرية في مجال المياه، كما أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتقييم التجارب المقدمة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه في مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية، حيث يجرى تقييم عدد (٧٠) تجربة بمشاركة ممثلين عن مركز البحوث الزراعية.

txt

أسبوع القاهرة للمياه يمنح الطلاب فرص المشاركة في مسابقة أفضل مشروعات التخرج

txt

"الرى" تستعرض مع البنك الإفريقى والاتحاد الأوروبى المشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه

وتقدم لمسابقة أفضل مشروعات التخرج هذا العام ٢٤ مشروع من ١٢ كلية على مستوى الجمهورية، والمسابقة تهدف لتشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات فى إعداد مشروعات للتخرج في مجال التنمية المستدامة خاصة في قطاع المياه ، بما يسهم فى زيادة المشاركة الفعالة من الشباب في القضايا المتعلقة بالمياه، وتستهدف هذه المسابقة خريجي العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ من جميع التخصصات شريطة أن يتعلق المشروع بتنمية المياه كمورد طبيعي، وعلى أن ترتبط مشاريع التخرج بالتكيف مع التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للمياه.

القاهرة السادس للمياه التكيف في قطاع المياه الدكتور سويلم المؤتمر العلمي لأسبوع القاهرة فعاليات إسبوع القاهرة

مواد متعلقة

أسبوع القاهرة للمياه يمنح الطلاب فرص المشاركة في مسابقة أفضل مشروعات التخرج

أسبوع القاهرة السادس للمياه يختار مصر للطيران شريك السفر لنقل الوفود الدولية والعربية

"الرى" تستعرض مع البنك الإفريقى والاتحاد الأوروبى المشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه

الأكثر قراءة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

وفاة أشرف مصيلحى تهز الوسط الفنى.. موعد ومكان صلاة الجنازة

طلائع الجيش يواجه البنك الأهلى فى افتتاح الدورى الممتاز

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

أخبار فاتتك.. اعتماد الجزء الثانى من الحركة القضائية ووفاة أشرف مصيلحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى