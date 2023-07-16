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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسبوع القاهرة للمياه يمنح الطلاب فرص المشاركة في مسابقة أفضل مشروعات التخرج

مسابقة أفضل مشروعات
مسابقة أفضل مشروعات التخرج

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع التخطيط، إتمام الاستعدادات الخاصة لانعقاد فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 أكتوبر المقبل، تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، حيث يشهد الأسبوع حضور دولي كبير من المتخصصين في مجال المياه والمناخ.

فى ذات السياق، أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة السادس للمياه، اليوم الأحد، فتح باب التقديم والتسجيل لجميع الطلاب في مجالات المياه والموارد المائية، وأيضًا جميع المبتكرين وخريجي العام الأكاديمي من عدة كليات جامعية منها العلوم والهندسة والزراعة للعام الدراسى 2022-2023، وذلك للتقدم في مسابقة "أفضل مشروعات التخرج" والتي تقام ضمن فعاليات أسبوع مياه القاهرة 2023، لمنح الفرصة للطلاب والشباب في عرض مبتكرات وأبحاث علمية في مجال المياه.

- فرص الانضمام إلى ورش العمل وفعاليات الأسبوع

أسبوع القاهرة السادس للمياه 

كما أكدت اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة السادس للمياه، إنه فى حال كان مشروع التخرج في مجال الحفاظ على المياه و الاستدامة وحماية البيئة، سيتم إتاحة الفرصة في الإنضمام إلى ورش العمل وفعاليات الأسبوع، وذلك بهدف  تحقيق تأثير إيجابي والفوز بجوائز مميزة.

كذلك، أعلنت اللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة السادس للمياه عن توفير رابط خاص لتقديم وطرح مشروعات التخرج لجميع الطلاب . www.cairowaterweek.eg

 

2022-2023 أسبوع القاهرة للمياه الاستعدادات اللازمة الحفاظ على المياه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القاهرة للمياه حماية البيئة للعام الدراسي 2022-2023

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