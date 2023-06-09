الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرى" تستعرض مع البنك الإفريقى والاتحاد الأوروبى المشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تواصل وزارة الموارد المائية والري، إتمام الاستعدادات اللازمة لانعقاد أسبوع القاهرة السادس للمياه، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر من العام الجاري 2023، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم تنظيمه استكمالًا لما تحقق من نجاح خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه الذي عُقد العام الماضي تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي".

في ذات الإطار، ترأس المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثل بنك التنمية الإفريقي والاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجهات الثلاث، فيما يتعلق بالمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، وأيضًا مشاركة البنك الإفريقي والاتحاد الأوروبي في فعاليات ورش العمل والندوات المتعلقة بالموارد المائية والتحديات الحالية في مجال المياه وتأثيرات التغيرات المناخية المتزايدة.

اجتماع رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى

وأوضح رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، أن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، ستشهد مشاركة دولية كبيرة، إضافة إلى عقد العديد من ورش العمل والندوات وتنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، مما يتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها المختلفة في مجالات مختلفة، منها تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه لمواجهة الطلب المتزايد.

اجتماع رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى

بالإضافة إلى ذلك، يشهد أسبوع القاهرة السادس للمياه، عقد أربع مسابقات وهي: "أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه"، ومسابقة أطروحة الثلاث دقائق التي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراه من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، إضافة إلى مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" التي تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج للطلاب".

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