الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"قومي المرأة بالإسكندرية" يُعلن تواصل تدريبات ريادة الأعمال لتمكين السيدات

برنامج ريادة الأعمال
برنامج ريادة الأعمال بقرى حياة كريمة بالإسكندرية

استكمل فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، سلسلة تدريبات ريادة الأعمال التي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوي الجمهورية، لتمكين السيدات اقتصاديًا، في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وتنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، تحت رعايه الدكتورة  مايا مرسي رئيسة المجلس. 

وأعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أن الفرع نفذ في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2023 عدد 3 دورات بقرى: (حمليص والسناقرة والجويرة) بمركز ومدينه برج العرب، واستهدفت عدد 73 سيدة.

تنمية مهارات إدارة المشروعات لدى السيدات
 

وأشارت مقررة الفرع، إلى أن التدريب يهدف إلى تنمية مهارات إدارة المشروعات لدى السيدات المستهدفات وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن، وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغيرة.وقد تضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع.

أهداف برنامج ريادة الأعمال 

يذكر أن برنامج ريادة الأعمال يتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أي مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.

المجلس القومي للمرأة تدريبات ريادة الأعمال تمكين السيدات اقتصادي ا تنمية الأسرة المصرية حياة كريمه

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