الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات ببني سويف

المبادرة
المبادرة

أعلنت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" بإجمالي 1000 طالبة، والتي ينفذها المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والتي انطلقت بمدرسة إهناسيا الإعدادية بنات، ومدرسة علية رشدى الإعدادية بنات بمحافظة بني سويف.

وتأتي المبادرة  ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووزارة التربية والتعليم، حيث تم تدريبهن على إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة.

دوائر حكي للفتيات

وأوضحت نرمين محمود، أن المعسكر يتضمن تنظيم دوائر حكي للفتيات، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة  والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى على جدران  المدرسة التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، بالإضافة إلى فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهن، وفتح المناقشات المجتمعية بينهم.

وتهدف المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" إلى تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

بني سويف اهناسيا القومي للمرأة فتيات مدارس

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