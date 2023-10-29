الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي..

احتفالية خامسة من مبادرة التمكين الاقتصادي ببني سويف

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بلال حبش، نائب المحافظ، لحضور فعاليات الاحتفالية الخامسة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي التي يتم تنفيذها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون بين مؤسسة "حياة كريمة" وجمعية "الأورمان".

ونقل نائب المحافظ، بلال حبش، تحيات المحافظ محمد هاني غنيم؛ لحضور الاحتفالية وضيوف بني سويف، موجهًا الشكر لمؤسستيِّ حياة كريمة والأورمان "تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، مثمنًا الدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، التي تعد تجسيدًا عمليًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وتقدم نائب محافظ بني سويف، بالتهنئة للمستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات الصغيرة  والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي، لا سيما مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتشجيع ودعم قطاع المشروعات الصغيرة لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وفي ختام الاحتفالية سلَّم  نائب المحافظ، وفي حضور مسؤولي مؤسسات حياة كريمة والأورمان، دفعة جديدة من عقود التمويل لمشروعات تنموية صغيرة بإجمالي  6 ملايين  جنيهًا لــ 200 مستفيدًا، بواقع 30 ألف جنيهًا لكل فرد "منها  15 ألف منحة  كقرض حسن لا يُسترد"، بجانب توزيع 2000  كرتونة مواد غذائية و2 طن لحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان ومؤسسة "حياة كريمة"، للدعم الغذائي والتمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية ببني سويف استكمالا لجهود مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

بني سويف التحالف الوطني نائب المحافظ الأورمان حياة كريمه

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