ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.. توزيع 8 أطنان سكر بمركز ناصر ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في منافذ بيع السلع المتنقلة، لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات مجلس الوزراء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

طرح وتوفير 8 أطنان من السكر بسعر 27 جنيهًا

جاء ذلك خلال مناقشته تقريرا عرضه اللواء حازم عزت، السكرتير العام، وتضمن الإشارة إلى طرح وتوفير 8 أطنان من السكر بسعر 27 جنيهًا على المواطنين بقرى مركز ناصر (اشمنت، بني عدي، دلاص، الحمام) وتوابعها، حيث تم البيع بواقع 2 كيلو لكل أسرة.

وذلك تحت إشراف مديرية التموين بقيادة المهندس وصفى عبدالله وكيل الوزارة، ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة ومسئول المعارض والأسواق، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة علي يوسف، وبحضور مصطفى الدمرداش نائب رئيس المدينة، وشريف الحميلي مدير تموين ناصر، ومفتشي التموين بإدارة ناصر، ورؤساء القرى الأربع ومكاتب التموين.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسرعة العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المنظومة أولًا بأول لسرعة تلافيها وتوفير الحلول والبدائل المناسبة بما يعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الربع سنوي للجنة متابعة المراكز التكنولوجية، والذي أعدته داليا فيض الله، المشرف العام على المراكز التكنولوجية، والمتضمن نتائج المتابعة الميدانية لأداء المراكز التكنولوجية وتفعيل دورها الحيوي في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك على مدار أشهر: يوليو، أغسطس، سبتمبر من العام الجاري 2023.