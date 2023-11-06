الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظت المختلفة، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى نهاية الأسبوع، منوهة بأن درجة الحرارة العظمى أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 4 درجات، لتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارا من يوم الخميس.

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة ليلا حيث يصل الفرق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى إلى 12 درجة، فضلا عن استمرار الشبورة المائية التي ترتبط بحالة الطقس، مؤكدة أن هناك تنسيق مع إدارة المرور بشأن الطرق التي تصل الشبورة عليها إلى حد الضباب، حيث يتم غلقها لحين تحسن الأحوال الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٢ درجة مئوية.
السواحل الشمالية ٣٠ درجة مئوية.
جنوب سيناء ٣٤ درجة مئوية.
شمال الصعيد ٣٤ درجة مئوية
جنوب الصعيد ٣٧ درجة مئوية.

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