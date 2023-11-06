الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تُحذّر قائدى المركبات من "الشبورة" الكثيفة فى ساعات الصباح

شبورة
شبورة

حذرت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من ظهور شبورة مائية تصل إلى حد الضباب صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مناشدة قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأشارت عضو هيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن طقس اليوم سيسوده أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

ولفتت عضو هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم


القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٢ درجة مئوية.
السواحل الشمالية ٣٠ درجة مئوية.
جنوب سيناء ٣٤ درجة مئوية.
شمال الصعيد ٣٤ درجة مئوية
جنوب الصعيد ٣٧ درجة مئوية.

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