الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عمومية "مصر للفنادق" تُقرر توزيع أسهم مجانية وتعديل النظام الأساسي للشركة

أرشيفية
أرشيفية

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، توزيع سهم مجاني لكل سهم.

وقالت الشركة في بيان لـلبورصة ، اليوم الإثنين، إن عدد الأسهم بعد التوزيع يبلغ عددها 79.2 مليون سهم، بينما سيصبح رأس المال المصدر والمدفوع نحو 396 مليون جنيه، ويصبح رأس المال المرخص به 400 مليون جنيه.

كما قررت العمومية تعديل المادتين 6- 7 من النظام الأساسي للشركة.

وكانت الجمعية العامة العادية، اعتمدت حساب توزيع الأرباح متضمنًا توزيع كوبون نقدي بواقع 10 جنيهات للسهم وتوزيع سهم مجاني لكل سهم بقمية إجمالية 198 مليون جنيه تمويل من الاحتياطي النظامي للشركة.

وأوضحت أن الأسهم المجانية لرفع رأسمال شركة مصر للفنادق ليصبح 396 مليون جنيه بدلا من 198 مليون جنيه.

يشار إلى أن مصر للفنادق، سجلت صافي ربح بلغ 189.98 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 126.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 300.41 مليون جنيه، مقابل 159.91 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

حققت شركة مصر للفنادق صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 189.988 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مقابل 126.773 مليون جنيه بالربع المقارن العام الماضي، بارتفاع 49.86%.

نمو الإيرادات إلى 300.4 مليون جنيه

وارتفعت الإيرادات بنسبة 87.86% إلى 300.419 مليون جنيه خلال الفترة يوليو – سبتمبر 2023 مقابل 159.913 مليون جنيه بالفترة المناظرة، بحسب قائمة الدخل المرسلة إلى البورصة المصرية اليوم.

وصعد مجمل ربح مصر للفنادق إلى 272.981 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 143.263 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام

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