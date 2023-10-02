الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"مصر للفنادق" تعقد جمعية عامة لاعتماد نتائج أعمال العام المالى المنتهى

مصر للفنادق
مصر للفنادق

تُعقد اليوم شركة "مصر للفنادق"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، جمعية عامة لها لاعتماد نتائج الأعمال الخاصة بالعام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الشركة تتبنى خطة خاصة بالتوسعات الاستثمارية، من أجل زيادة الغرف الفندقية في مصر، ضمن خطة الدولة لعام 2028، وذلك في إطار العمل على استقطاب عدد كبير من السياحة الداخلية والخارجية.

وحققت شركة "مصر للفنادق" أرباحًا بلغت 819.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 350.6 مليون جنيه بالعام المالي السابق. كما ارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 975.98 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 525.84 مليون جنيه بالعام المالي السابق.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير فندق النيل ريتز في ميدان التحرير، حيث أصبح واجهة السياحة الخارجية ويسهم بنسبة تزيد على 80% في أرباح شركة مصر للفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

كما تم العمل على تطوير فندق دهب وافتتاحه، وهو يتبع شركة مصر للفنادق في إطار العمل على استيعاب السياحة الوافدة إلى مدينة دهب بجنوب سيناء.

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