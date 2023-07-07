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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وصلت لـ100%.. وزير قطاع الأعمال يتابع معدلات إشغال فنادق القابضة للسياحة

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

تابع الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، معدلات الإشغال بالفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، خلال الأسابيع الماضية والتي واكبت الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وقيام بعض الفنادق بعمل برامج ترفيهية وتثقيفية خاصة احتفالا بالمناسبة الوطنية.

وأكد “عصمت” على الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والارتقاء بها في مختلف الفنادق التابعة، وتنظيم برامج ترفيهية للعائلات والأطفال تزامنا مع بدء موسم الإجازات، مشيرًا إلى الاشتراطات البيئية التي تطبقها الفنادق وضرورة التوسع فى برامج تدوير القمامة واستخدامها فى إنتاج أسمدة عضوية وهي التجربة التي نجحت في تطبيقها الفنادق التابعة في محافظة أسوان.

وسجلت الفنادق الواقعة بالقاهرة الكبرى متوسط نسب إشغال تراوحت بين 80 و85% ، وفي فنادق الإسكندرية والساحل الشمالي بلغت نسب الاشغال 90 و 95%.

وشهدت فنادق مدينة الغردقة التابعة للشركة القابضة معدلات إشغال تراوحت بين 90 :95%، ووصلت النسبة إلى 90% في مدينة دهب. أما في رأس البر بلغت معدلات الإشغال في فندق اللسان 100%.                        

وتشهد الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عمليات تطوير وتحديث دوري للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والزائرين، مع تنوع درجاتها الفندقية ومواقعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد غرف حوالي 6 آلاف غرفة.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك مجموعة كبيرة من الفنادق المنتشرة في المدن السياحية والقاهرة الكبري وتساهم في تنمية السياحة في مصر وتم تطوير عدد كبير منها. 

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