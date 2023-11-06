التحقيق في انهيار أجزاء من عقار بمنطقة الجمرك وتهشم 3 سيارات

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار شرفة عقار، بشارع الحجاري في منطقة بحري، مما أسفر عن تحطم 3 سيارات تصادف وقوفها أسفل العقار.

كما قررت النيابة استدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم عن الواقعة، وإحضار ملف العقار إلى سراى النيابة وبيان سابقة صدور أي قرارات بشأن العقار من عدمه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار.

بداية الواقعة

كانت قد شهد طريق الكورنيش بمنطقة بحري، التابعة لحي الجمرك، انهيار شرفة عقار مأهول بالسكان على الأمر الذي تسبب في تحطم 3 سيارات تصادف وقوفها أسفل العقار لحظة الانهيار، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية فى الأرواح أو سقوط مصابين.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، بورود بلاغ من الأهالى بسقوط أجزاء من عقار بحي الجمرك مما تسبب في تلف 3 سيارات.

التعامل مع الحادث

تم التوجيه بسرعة التعامل مع الحادث، وانتقلت الأجهزة المعنية ورجال الحي ومسؤولي الإزالة ولجنة هندسية إلى موقع الحادث لمعاينة العقار وفحص مدى سلامته وإزالة الأنقاض ورفع السيارات التى تحطمت مع وضع كردون أمني بمحيط العقار لحماية المارة من المواطنين وحماية السيارات.

تحطم 3 سيارات

وبالمعاينة والفحص، تبين انهيار أجزاء من شرفة عقار بالطابق التاسع وتسبب فى تحطم 3 سيارات تصادف وقوفها أسفل العقار، وتبين أن الطابقين الأخيرين صادر له قرار إزالة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

في سياق متصل، كانت قد قررت نيابة الجمرك بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في العقارات المجاورة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة اثار انهيار العقار والتحفظ على ملف العقار لفحصة وسؤال شهود العيان.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغًا بانهيار العقار رقم 4 شارع ابن جبير، دون حدوث إصابات علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم ومسئولو الحي ووحدة التدخل السريع إلى موقع البلاغ.