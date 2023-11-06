العاهل الأردنى: سلاح الجو يقوم بإنزال مساعدات طبية في غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن سلاح الجو الأردني تمكن من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.



وقال الملك عبدالله الثاني، على حسابه في منشور على منصة إكس: “بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، وهذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة، وسيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين”.