فرنسا ترسل 3 طائرات مساعدات لغزة: لدينا 3 سفن فى شرق المتوسط

قال مسؤولون فرنسيون إن 54 طنا من المساعدات الفرنسية لغزة وصلت إلى مصر في مطلع هذا الأسبوع على متن ثلاث طائرات، وإن فرنسا لديها ثلاث سفن تابعة للبحرية في شرق البحر المتوسط ​​جاهزة للتعامل مع مستجدات الوضع.

جاءت هذه الإعلانات في الوقت الذي دعت فيه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارة إلى الدوحة إلى "هدنة إنسانية فورية" وحذرت من السماح بانتشار الصراع في المنطقة.

وأفاد الجيش الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن المساعدات الفرنسية سُلّمت في مطلع الأسبوع بعد أن وصلت على متن طائرتي إيرباص إيه 400 إم. ولاحقا قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إن طائرة مساعدات ثالثة من الطراز ذاته وصلت.

وقال كولونيل نيكولا، قائد إحدى الطائرات، قبل إقلاعها "تتضمن هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السكان المدنيين في قطاع غزة أدوية ومساعدات غذائية ومولدات كهربائية".

وأضاف الجيش الفرنسي عبر "إكس" أن حاملة الطائرات الهليكوبتر الفرنسية تونير المجهزة بمرافق طبية وسفينتين تابعتين للبحرية موجودتان في البحر المتوسط، وإنهما جزء من "جهاز قوي ومتعدد الاستخدامات قادر على استيعاب تطورات الوضع في المنطقة".