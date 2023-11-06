عاجل.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال فى غارة إسرائيلية استهدفت سيارة فى لبنان

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت مجزرة مساء الأحد، عندما استهدفت مسيراتها سيارة مدنية على طريق عيناثا - عيترون في قضاء بنت جبيل، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأدت الغارة الإسرائيلية على السيارة المدنية، الى استشهاد كل من سميرة عبد الحسين أيوب، وأحفادها الأشقاء: ريماس محمود حجازي (14 عاما)، وشقيقتيها تالين (12 عاما)، وليان (10 أعوام)، ووالدتهم هدى أيوب، التي أصيبت بجروح مع شقيقها الصحفي سمير أيوب.