الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال فى غارة إسرائيلية استهدفت سيارة فى لبنان

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت مجزرة مساء الأحد، عندما استهدفت مسيراتها سيارة مدنية على طريق عيناثا - عيترون في قضاء بنت جبيل، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

 

وأدت الغارة الإسرائيلية على السيارة المدنية، الى استشهاد كل من سميرة عبد الحسين أيوب، وأحفادها الأشقاء: ريماس محمود حجازي (14 عاما)، وشقيقتيها تالين (12 عاما)، وليان (10 أعوام)، ووالدتهم هدى أيوب، التي أصيبت بجروح مع شقيقها الصحفي سمير أيوب.

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