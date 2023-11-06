الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"فكرى" لـ"الشاهد": تطوير الهجوم يوم 13 و14 أكتوبر تسبب فى حدوث الثغرة

العميد أركان حرب
العميد أركان حرب محمد فكري

أكد العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، أن تطوير الهجوم يومي 13 و14 أكتوبر 73، كان له شق سلبي على القوات المصرية.

وأضاف "فكري"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية "extra news": "كان لهذه المرحلة شق سلبي لأن ذلك هو الذي فتح الطريق لمنطقة الثغرة وكان فائدة لسوريا لتخفيف الضغط عليها، فكان تطوير الهجوم لم يكن في صالح مصر وكانت تجربة وفشلت واعترض عليها عسكريين كثيرين؛ لأنه لم يكن هناك دفاع جوي يصد الطيران الإسرائيلي لمسافة 15 كيلو مترا، وبزيادة العمق في الهجوم كان الطيران الإسرائيلي يستهدفهم، وكانت هذه المرحلة من ضمن أسباب الثغرة لأن بعد فشل اللواءات في تطوير الهجوم، بتدمير أجزاء منها عادت مرة أخرى لمنطقة رؤس الكباري بالفرقة السابعة والفرقة 19 للجيش الثاني".

وتابع: "كان هناك بلاغات عسكرية لكل ما يحدث عبر الإشارة وعبر الاتصال بين السرايا والكتيبة والفصائل والفرق، وكان سلاح الإشارة حقق الاتصال على جبل المرة للحصول على كل المعلومات، وكان تطوير الهجوم لتخفيف الاحتياطيات والضغط على الجبهة السورية، وذلك لم يكن معد له عسكريًا، فكانت مغامرة وتلقينا خسائر كبيرة، وكان غرب القناة ليس لديه القوة الضاربة لصد أي هجوم عليها بعد عبور قوات كبيرة لتطوير الهجوم في شرق القناة، وفي هذه اللحظة اخترقت طائرة أمريكية الأجواء المصرية وحلقت على ارتفاع كبير، وتجسست وصورت كل ما يدور على الجبهة لصالح إسرائيل، وصورت أن غرب القناة أصبح فارغًا من القوات وأنه من الممكن حدوث اختراق للجيش الثاني والثالث، وكان في هذه الفترة ضمن القيادة الإسرائيلية كسنجر، حيث أنها ستقوم بعمليات وضربات مضادة للقوات المصرية".

تفاصيل برنامج "الشاهد

ويقدم الدكتور محمد الباز في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد الباز extra news حرب اكتوبر

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