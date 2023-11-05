الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العميد محمد فكري لـ"الشاهد": التدريبات على القتال كانت أشد من الحرب نفسها

العميد محمد فكري
العميد محمد فكري

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إن التدريبات قبل حرب أكتوبر كانت تستمر أيام وليالي وكانت تتم عبر قوارب خشبية تسمى "ن- د 5، ون- د 10"، مؤكدًا أن العبور كان كالهجوم.

وأضاف، "فكري" خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم كانوا يطورون أعمال القتال وكانت صل إلى 100 كيلو في الصحراء وتأخذ أيام طويلة من التدريب، مؤكدًا أن التدريبات كانت أشق من العمليات في حرب أكتوبر 1973 لأنهم تدربوا على كل شيء وروحهم كانت عالية جدًا من استشهد استشهد ومن عاش عاش لم يفكروا في الأمر.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد فكري حرب اكتوبر التدريبات العمليات برنامج الشاهد

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