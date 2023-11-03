الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ليلى الرفاعى تكشف لـ"الشاهد" آخر مهمة تلقاها والدها قبل استشهاده من السادات

محمد الباز وليلى
محمد الباز وليلى الرفاعي

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، وأحد أبطال حرب أكتوبر، إنها لا تزال على صلة بالمجموعة 39 قتال والتي كان يقودها والدها، ومنهم محس طه، ومحي نوح.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها ظلت 30 عامًا تسأل شريف، ابنة خالة والدها كيف استشهد والدها لأنه كان معه بنفس المجموعة، مشيرة إلى أنه أخبرها أنه يوم 19 أكتوبر صباحًا، جاء والدها للمنزل ليغير ملابسه، ووقتها تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السادات.

وتابعت، أن الرئيس السادات قال له إنه يوجد هجوم في الإسماعيلية، ولابد أن يوقفه لأنه إذا لم يتم إيقافهم سيخرجون منها للقاهرة، مشيرة إلى أنه بدل ملابسه وكان صائمًا رغم إصابته بقرحة في المعدة، وكان والدها ينزل السلم قفزًا ولا يحب ركوب الأسانسير.

وأشارت إلى أن والدها شارك في 92 عملية و5 حروب، ولم يطلب يومًا من والدتها أن تاخذ بالها منهم إلا هذه المرة.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

ليلي إبراهيم الرفاعي الرئيس السادات الإسماعيلية هجوم المجموعة 39 قتال حرب اكتوبر

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