نجاة 4 مواطنين من الموت المحقق على الطريق السياحى بالجيزة

شهد الطريق السياحي بمحافظة الجيزة، اليوم حادثاً مروريًا إثر تصادم سيارتين، وتسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص.

وهرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما قام رجال الأمن والمرور بإجراء المعاينات اللازمة للحادث، وإزالته، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان مدير أمن الجيزة قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث مرورى فى الطريق السياحى بنطاق المحافظة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

تبين من المعاينات والفحص الأولي اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامها بأخرى، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.