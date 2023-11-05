الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نجاة 4 مواطنين من الموت المحقق على الطريق السياحى بالجيزة

حادث مروري
حادث مروري

شهد الطريق السياحي بمحافظة الجيزة، اليوم حادثاً مروريًا إثر تصادم سيارتين، وتسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص.

وهرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما قام رجال الأمن والمرور بإجراء المعاينات اللازمة للحادث، وإزالته، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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مصرع شاب وإصابة آخرين خلال حادث مروري بقرية المراشدة في قنا

كان مدير أمن الجيزة قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث مرورى فى الطريق السياحى بنطاق المحافظة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

تبين من المعاينات والفحص الأولي اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامها بأخرى، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

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