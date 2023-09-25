مصرع شاب وإصابة آخرين خلال حادث مروري بقرية المراشدة في قنا

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل في عمود إنارة بنجع الجامع، قرية المراشدة، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم موتوسيكل في عمود إنارة بنجع الجامع في قرية المراشدة.

وبعد الفحص تبين مصرع أبوالمجد عبدالعال علي، يبلغ من العمر 22 عامًا، وإصابة كلًا من "إبراهيم أبوالوفا علي، يبلغ من العمر 23 عامًا، وعبدالرحيم محمد حلوة، يبلغ من العمر 25 عامًا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

في سياق آخر، لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق البحر الأحمر_سوهاج بعد صينية قنا عند الكيلو 10، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق البحر الأحمر سوهاج في حدود محافظة قنا عند الكيلو 100.

جاري نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.