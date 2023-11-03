الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق "أسوان- البحر الأحمر"

حادث مروري - ارشيفية
حادث مروري - ارشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الشرقي الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر، اليوم الجمعة.

وتلقى مرفق الإسعاف إخطارا بوقوع حادث مروري على طريق إدفو مرسى علم، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص مصرع شخص، وتم نقله جثته إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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وباستكمال الفحص من قبل رجال الإسعاف تبين إصابة 4 آخرين، على الفور تم وضعه في سيارات الإسعاف ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما قامت الجهات المختصة بإزالة آثار الحادث.

وكشفت جهات التحقيق المختصة عن أن الجثة لشخص يدعى "جمال محمود محمد" 31 سنة،، بينما ضمت قائمة المصابين كلا من "علاء أحمد على، 23 سنة، اشتباه نزيف بالمخ وعمر فتحى محمد، 31 سنة، كدمات وسحجات متفرقة وياسين يوسف حامد، 23 سنة، كدمات وسحجات متفرقة ومحمد ممدوح حسين، 25 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

وأمرت جهات التحقيق باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الجثة والمصابين.

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