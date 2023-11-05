بركات الفرا لـ"الدستور": ادعاء إسرائيل بوجود أنفاق تحت المستشفيات إجرام لتدمير البنية التحتية

قال بركات الفرا السفير الفلسطيني الأسبق لدى القاهرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يدعي وجود أنفاق تحت المستشفيات في قطاع غزة، أو قربها، لكن الحقيقة هذا مجرد إجرام إسرائيلي لتدمير البنية التحتية لقطاع غزة ويدفع الجمهور للبحث عن مكان آمن.

وأضاف الفرا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بالتأكيد ستقول الدول الأوروبية الفلسطينيين إذا ما أمرت الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الأوروبيين تبع لأمريكا وسياساتها الاستعمارية.

وأشار الفرا إلى أن إفشال مخطط التهجير القسري يكمن بموقف عربي رسمي قوي موحد وما يفعل في الخفاء يقال في العلن، كما أن الفلسطينيين يرفضون التهجير القسري ولا يقبلون بوطنهم مكان أخر، علاوة على وقف إطلاق النار الهمجي على قطاع غزة وإدخال احتياجات القطاع من مستلزمات طبية وأغذية ومياه شرب ووقود.

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستهدف المستشفيات

من جهتها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنهم يطالبون جميع وزارات الصحة حول العالم، والاتحادات والنقابات الطبية والصحية للتحرك ورفض المجازر اليومية بحق قطاع غزة، ونظامه الصحي.

وأضافت الكيلة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف كل شيء في قطاع غزة، بما في ذلك المشافي ودور العبادة ومراكز الإيواء داخل المدارس، ضاربًا بعرض الحائط كل القوانين الدولية، ومتنكرًا للحضارة الإنسانية.

وكشفت وزيرة الصحة الفلسطينية عن أن المجازر المستمرة منذ 30 يومًا خلفت أكثر من 9700 شهيدًا، بينهم 4800 طفل. فيما لم تستثنِ المجازر الكوادر الطبية الذين ارتقى منها أكثر من 150 شهيدًا.

وتابعت وزيرة الصحة أن توفير ممر آمن لتدفق المساعدات والأدوية والوقود إلى المستشفيات بات مسألة حياة أو موت للجرحى داخل المستشفيات، خصوصًا مع تعمد الاحتلال قصف قوافل الإسعافات التي تحمل الجرحى ما يعوق نقلهم إلى معبر رفح للعلاج في مصر.