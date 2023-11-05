الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بركات الفرا لـ"الدستور": ادعاء إسرائيل بوجود أنفاق تحت المستشفيات إجرام لتدمير البنية التحتية

بركات الفرا
بركات الفرا

قال بركات الفرا السفير الفلسطيني الأسبق لدى القاهرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يدعي وجود أنفاق تحت المستشفيات في قطاع غزة، أو قربها، لكن الحقيقة هذا مجرد إجرام إسرائيلي لتدمير البنية التحتية لقطاع غزة ويدفع الجمهور للبحث عن مكان آمن.

وأضاف الفرا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بالتأكيد ستقول الدول الأوروبية الفلسطينيين إذا ما أمرت الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الأوروبيين تبع لأمريكا وسياساتها الاستعمارية.

txt

ميقاتى: استشهاد 4 أشخاص فى الجنوب جريمة نكراء ارتكبتها إسرائيل

وأشار الفرا إلى أن إفشال مخطط التهجير القسري يكمن بموقف عربي رسمي قوي موحد وما يفعل في الخفاء يقال في العلن، كما أن الفلسطينيين يرفضون التهجير القسري ولا يقبلون بوطنهم مكان أخر، علاوة على وقف إطلاق النار الهمجي على قطاع غزة وإدخال احتياجات القطاع من مستلزمات طبية وأغذية ومياه شرب ووقود.

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستهدف المستشفيات

من جهتها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنهم يطالبون جميع وزارات الصحة حول العالم، والاتحادات والنقابات الطبية والصحية للتحرك ورفض المجازر اليومية بحق قطاع غزة، ونظامه الصحي.

وأضافت الكيلة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف كل شيء في قطاع غزة، بما في ذلك المشافي ودور العبادة ومراكز الإيواء داخل المدارس، ضاربًا بعرض الحائط كل القوانين الدولية، ومتنكرًا للحضارة الإنسانية.

txt

حزب الله: قصفنا مستعمرة "كريات شمونة" ردًا على استهداف المدنيين جنوب لبنان

وكشفت وزيرة الصحة الفلسطينية عن أن المجازر المستمرة منذ 30 يومًا خلفت أكثر من 9700 شهيدًا، بينهم 4800 طفل. فيما لم تستثنِ المجازر الكوادر الطبية الذين ارتقى منها أكثر من 150 شهيدًا.

وتابعت وزيرة الصحة أن توفير ممر آمن لتدفق المساعدات والأدوية والوقود إلى المستشفيات بات مسألة حياة أو موت للجرحى داخل المستشفيات، خصوصًا مع تعمد الاحتلال قصف قوافل الإسعافات التي تحمل الجرحى ما يعوق نقلهم إلى معبر رفح للعلاج في مصر.

إسرائيل المستشفيات قطاع غزة انفاق الدول الأوروبية الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

أنقذوا أطفال غزة.. الشعوب الأوروبية تنتفض ضد حكوماتها اعتراضًا على دعمها المجازر الصهيونية

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

إقالة أوسوريو وعرض ثلاثى الفريق للبيع.. أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك

أمير كرارة يرد على محمد سلام بعد قصة استبعاده من "بيت الرفاعي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس

تهديد القنبلة النووية فى غزة.. ليست المرة الأولى للوزير الإسرائيلى المتطرف