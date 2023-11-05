ميقاتى: استشهاد 4 أشخاص فى الجنوب جريمة نكراء ارتكبتها إسرائيل

قال نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، إن استشهاد 4 أشخاص في الجنوب جريمة نكراء ارتكبتها إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

يأتي ذلك تعليقًا على استهداف إسرائيل أسرة صحفي واستشهاد 4 أفراد مدنيين، في جنوب لبنان.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أحمد سنجاب، إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

يأتي ذلك ردًا على إسرائيل بعد عملية قصف سيارة كانت تقل مدنيين، الأمر الذي أسفر عن استشهاد صحفي وأسرته منهم 3 أطفال، حسبما وصف مراسل القناة.