" صحة فلسطين": الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف ومنع نقل جرحى غزة لمصر

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف سيارات الإسعاف، ما يمنعها من نقل الجرحى إلى مصر عبر معبر رفح.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة في مؤتمر صحفي اليوم كل الأطراف ضرورة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات بما فيها الوقود إلى قطاع غزة.

وأكد أشرف القدرة أنه لا توجد ممرات آمنة، وهي كذبة والاحتلال يستخدمها للانقضاض على أبناء الشعب الفلسطيني.

وتابع "نؤكد أنه ولليوم الثالث على التوالي لم نتمكن من إخراج الجرحى إلى مستشفيات مصر"، وذلك بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يستهدف المستشفيات

من جهتها قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنهم يطالبون جميع وزارات الصحة حول العالم، والاتحادات والنقابات الطبية والصحية للتحرك ورفض المجازر اليومية بحق قطاع غزة، ونظامه الصحي.

وأضافت الكيلة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف كل شيء في قطاع غزة، بما في ذلك المشافي ودور العبادة ومراكز الإيواء داخل المدارس، ضاربًا بعرض الحائط كل القوانين الدولية، ومتنكرًا للحضارة الإنسانية.

وكشفت وزيرة الصحة الفلسطينية عن أن المجازر المستمرة منذ 30 يومًا خلفت أكثر من 9700 شهيدًا، بينهم 4800 طفل. فيما لم تستثنِ المجازر الكوادر الطبية الذين ارتقى منها أكثر من 150 شهيدًا.

وتابعت وزيرة الصحة أن توفير ممر آمن لتدفق المساعدات والأدوية والوقود إلى المستشفيات بات مسألة حياة أو موت للجرحى داخل المستشفيات، خصوصًا مع تعمد الاحتلال قصف قوافل الإسعافات التي تحمل الجرحى ما يعوق نقلهم إلى معبر رفح للعلاج في مصر.

وأشارت إلى أن الأخلاق والقوانين والإنسانية لا يمكن أن تتم تجزئتها، مؤكدة أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي لمدى صدق شعاراته الداعية إلى التراحم ونبذ العنف وحماية الأطفال والنساء.