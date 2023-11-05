الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

بلومبرج: اتهامات لإسرائيل بغلق معبر رفح.. والاتفاق كان إنجاز دبلوماسي نادر

جريدة الدستور

أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، توقف عمليات إجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية والجرحى من قطاع غزة إلى مصر، وسط اتهامات لإسرائيل بتقويض الاتفاق الذي سمح بعبور الأجانب من معبر رفح مقابل خروج المصابين وإدخال المساعدات للقطاع.

تفاصيل عودة غلق معبر رفح

وأوضحت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها اليوم أن حركة حماس أكدت أيضا أن إسرائيل قامت بتقويض اتفاق يسمح للأجانب وذوي الجنسية المزدوجة بالبدء في مغادرة قطاع غزة، مما يهدد بانهيار الاتفاق في ظل تسابق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهم على إخراج مواطنيها من القطاع المحاصر من الجانب الإسرائيلي.

وقال أسامة حمدان، القيادى في حركة حماس، إن إسرائيل تستهدف سيارات الإسعاف وتمنع الفلسطينيين الذين أصيبوا في الغارات الجوية الإسرائيلية من الخروج للعلاج في مصر.

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القاهرة الإخبارية: عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح معلّقة منذ السبت

فيما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته قصفت سيارة إسعاف تم تحديدها على أنها تستخدم من قبل نشطاء حماس وكانت في “منطقة قتال”.

بلومبرج: فتح معبر رفح إنجاز دبلوماسي

ومن المقرر أن يعبر مئات الأجانب والفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية من غزة إلى مصر نهاية هذا الأسبوع ويظل الاتفاق الذي يسمح لهم بالقيام بذلك مثالًا نادرًا للتقدم الدبلوماسي في الأزمة الحالية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي، بحسب بلومبرج.

وأضافت بلومبرج "لكن تعليقات حمدان تمثل أول شكوى عامة يقدمها أي من الطرفين منذ بدء عمليات الإجلاء في وقت سابق من هذا الأسبوع". 

ويوم الجمعة، ادعي مسؤول أمريكي مطلع على الأمر إن تنفيذ الاتفاق تأخر لأن حماس حاولت علاج بعض مقاتليها الجرحى في مصر من خلال هذا الترتيب.

وأفادت مصادر أمنية في وقت سابق اليوم أن مصر أغلقت معبر رفح أمام الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية بسبب تعنت إسرائيل في إخراج المصابين للعلاج واستهداف سيارات الاسعاف.

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"واشنطن بوست".. مصر تمسكت بفتح معبر رفح أمام الأجانب مقابل خروج المصابين

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