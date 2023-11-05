مستشار الرئيس الفلسطينى: تصريحات وزير التراث الإسرائيلى العنصرية ليست مفاجئة لنا (فيديو)

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الإسرائيليين يصورون أنفسهم مظلومين، والحقيقة ليست كذلك، لذلك مثل هذه التصريحات الصادرة من وزير التراث الإسرائيلي عمحياي إلياهو، والتي اقترح فها ضرب غزة بالنووي، بالنسبة لهم تضر بجهودهم من أجل نقل صورة خاصة بهم عما يجري في الصراع على الأرض.

وأضاف الهباش، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي العنصرية ليست مفاجئة لنا، منوهًا بأن "نتنياهو" يواصل إعطاء الضوء الأخضر لوزرائه ويدفع بالمستوطنين لخوض حرب "قذرة" ضد الشعب الفلسطيني.

إسرائيل تخوض "حرب إبادة" ضد الشعب الفلسطيني

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل تخوض "حرب إبادة" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة وكل الأراضي المحتلة، لافتًا إلى أن تصريحات الوزير الإسرائيلي همجية ووحشية ومسئولي إسرائيل "بربريين" وينفذون أوامر نتنياهو.