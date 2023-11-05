حزب الله: قصفنا مستعمرة "كريات شمونة" ردًا على استهداف المدنيين جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن قصف مستعمرة "كريات شمونة" بصواريخ غراد "كاتيوشا"، ردًا على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في جنوب لبنان، مما أسفر عن استشهاد سيدة وثلاثة من أحفادها.

وقال حزب الله في بيان صحفي: "ردًا على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني واستشهد فيها سيدة وثلاثة من أحفادها، قصفنا مستعمرة "كريات شمونة" بصواريخ غراد "كاتيوشا"، ونؤكد أننا لن نتسامح أبدًا مع المسّ والاعتداء على المدنيين وسيكون ردّنا ‏حازمًا ‏وقويًا".

وكان ثلاثة أشخاص استشهدوا في غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان، اليوم الأحد، حسبما نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر أمنية في لبنان.

قوات الاحتلال تكثف من عملياتها في لبنان

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإن الغارة الإسرائيلية أصابت السيارة بين قريتي عياناتا وعيترون بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

فيما نقلت وكالة فرانس برس، عن الدفاع المدني اللبناني، مقتل صحفي و4 من أفراد عائلته بضربة إسرائيلية على جنوب لبنان.

ووسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، دائرة أعماله العسكرية إلى مناطق بعيدة عن الخط الحدودي بجنوب لبنان.

وقالت مصادر عسكرية لبنانية، إن "التصعيد قد يكون ردا على استخدام حزب الله للمرة الأولى في هجمات شنها يوم أمس، على موقع إسرائيلي صاروخ أرض/أرض من نوع "بركان"، بحسب وكالة شينخو الصينية.