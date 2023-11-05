الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد قطع الاتصالات.. جيش الاحتلال يشن غارات "الأعنف" منذ أحداث 7 أكتوبر

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أكثر من 100 غارة ضمن غارات عنيفة وأحزمة نارية متتالية، على مخيم الشاطئ ومحيط أنصار ودوّار درابيه وحي الزيتون والرمال.

ووفقا لمراسل قناة العربية، فإن الغارات الإسرائيلية التي يشنها الاحتلال حاليًا هي الأعنف منذ أحداث 7 أكتوبر.

وتأتي الغارات التي تستهدف أحياء متفرقة من مدينة غزة سواء شمالا أو جنوبًا او غربًا،  بالتزامن مع إعلان شركة الاتصالات الرئيسية في غزة، اليوم الأحد، توقف جميع خدماتها في قطاع غزة، منذ قليل.

فيما كشفت مصادر عن قطع جيش الاحتلال خدمات الاتصالات وشبكة الإنترنت عن قطاع غزة، وسط أحزمة نارية مكثفة  في شمال قطاع غزة، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن ما لا يقل عن 9770 فلسطينيا، من بينهم 4008 أطفال، قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

فيما تقول وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل إن 152 فلسطينيًا قتلوا وأصيب 2100 آخرون منذ 7 أكتوبر.

 

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