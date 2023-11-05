الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مشاهد من الحزام الناري التي نفذته طائرات الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء (فيديو)

غزة
غزة

حصل “الدستور” قبل قليل، على مقطع فيديو مصور يكشف مشاهد الحزام الناري التي نفذته طائرات الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت قبل قليل، أن هناك مجزرة وقعت وسط قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قال المكتب الإعلامي الحكومي، مساء اليوم إن جيش الاحتلال بدأ تنفيذ تهديده بحق مستشفيات قطاع غزة.

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جيش الاحتلال: قصفنا 50 هدفًا في غزة خلال الـ12 ساعة الأخيرة

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استعداده لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع مستشفيات غزة.

فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، قبل قليل، فقد الاتصال بكل فرقه العاملة في غزة.

"صحة فلسطين": الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف ومنع نقل جرحى غزة لمصر

يأتي هذا عقب ساعات من تصريحات أشرف القدرة المتحدث بإسم الصحة في غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف سيارات الإسعاف، ما يمنعها من نقل الجرحى إلى مصر عبر معبر رفح.

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فرقة مدرعات تابعة للاحتلال تصل ساحل بحر "غزة" وسط أنباء عن مجزرة جديدة

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة في مؤتمر صحفي اليوم كل الأطراف ضرورة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات بما فيها الوقود إلى قطاع غزة.

 

الحزام الناري مستشفى الشفاء قطاع غزة الاحتلال المكتب الإعلامي الحكومي وزارة الصحة

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