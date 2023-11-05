مشاهد من الحزام الناري التي نفذته طائرات الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاء (فيديو)

حصل “الدستور” قبل قليل، على مقطع فيديو مصور يكشف مشاهد الحزام الناري التي نفذته طائرات الاحتلال في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت قبل قليل، أن هناك مجزرة وقعت وسط قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قال المكتب الإعلامي الحكومي، مساء اليوم إن جيش الاحتلال بدأ تنفيذ تهديده بحق مستشفيات قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، استعداده لاستقبال لجنة أممية للتحقق من أوضاع مستشفيات غزة.

فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، قبل قليل، فقد الاتصال بكل فرقه العاملة في غزة.

"صحة فلسطين": الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف ومنع نقل جرحى غزة لمصر

يأتي هذا عقب ساعات من تصريحات أشرف القدرة المتحدث بإسم الصحة في غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف سيارات الإسعاف، ما يمنعها من نقل الجرحى إلى مصر عبر معبر رفح.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة في مؤتمر صحفي اليوم كل الأطراف ضرورة توفير ممر آمن لتدفق المساعدات بما فيها الوقود إلى قطاع غزة.