الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرقة مدرعات تابعة للاحتلال تصل ساحل بحر "غزة" وسط أنباء عن مجزرة جديدة

غزة
غزة

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، إن الفرقة 36 مدرعات وصلت إلى ساحل البحر في مدينة غزة.

يأتي ذلك بينما تشن قوات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وصلت إلى 100 غارة وأحزمة نارية  متتالية منذ نصف ساعة حتى الآن على مخيم الشاطئ وحي الزيتون والرمال.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال نفذ مجزرة جديدة في قطاع غزة، حيث وصل المئات من الشهداء إلى مستشفى الشفاء منذ قليل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن هناك استهدافا من قوات الاحتلال على محيط عدد من المستشفيات بقطاع غزة.

وقال إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما على الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 فلسطينيا".

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

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