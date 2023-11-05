الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نصر سالم: إسرائيل ألقت 25 مليون كيلو متفجرات على غزة منذ بدء العدوان

اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

علق اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن وزير خارجية أمريكا لم يستطع وقف إطلاق النار وتوقيع هدنة إنسانية في حرب غزة.

وأضاف أن إسرائيل لديها قانون يبيح بـقـتل الأسرى، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت قرار اليوم، برفض إجلاء الرعايا الأجانب لرفض إسرائيل إجلاء جرحى من قطاع غزة.

وأشار إلى أن المتفجرات التي ألقيت علي قطاع غزة تقدر بحوالي 25 ألف طن متفجرات خلال الـ30 يومًا الماضية، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي يظهر مدى جبنه وهو يبيد المدنيين يوميًا بينما أمريكا ترسل له أعتى أنواع القنابل الزلزالية لتدمير الأنفاق والقضاء على حماس ولكنهم يواجهون أشباحًا.

نصر سالم غزة الحياة اليوم اطلاق النار الاراضي الفلسطينية المحتلة مصر

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