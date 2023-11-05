الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء سمير فرج يتحدث عن خطورة الحرب النووية

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الحرب النووية لن تحدث في العالم، لأن كل دولة من النادي النووي تعلم أن استخدام القنبلة النووية سيؤدي إلى تدمير العالم بأسره، ولكنها تصنع قنابل نووية تكتيكية، والتي تحدث نبضة حرارية تذوب كل شيء حولها وتنتج إشعاعات. 

وأوضح سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "عزة مصطفى" في برنامج "صالة التحرير"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك اتفاقًا بين دول النادي النووي على عدم استخدام هذه القنابل إلا في حالة مهاجمة أراضيها.

ونوه سمير فرج إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول منع أوكرانيا من مهاجمة روسيا، خوفًا من أن تلجأ روسيا لاستخدام القنابل النووية التكتيكية، والتي ستكون كارثية على العالم.

وأكد أن العالم يحتاج إلى التخلي عن الأسلحة النووية، والعمل على نشر السلام والتعاون بين الدول.

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