الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ العلوم السياسية: الجهد المصرى فى القضية الفلسطينية يعود لعقود بعيدة

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

كشف الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، عن دور مصر في تقديم الدعم والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الجهد المصري في القضية الفلسطينية يعود لعقود بعيدة.

وأضاف أن مصر القيادة والدولة تبذل جهودا كبيرة ومقدرة منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، موضحًا أن الجهد المصري يعود لـ1948 ومصر تقف مع الأخوة الفلسطينيين في مختلف المراحل والتحديات في وقت الحرب والسلم.

وأشار إلى أن مصر خاضت معركة السلام في المنطقة وهي أول دولة عربية تبرم معاهدة للسلام في المنطقة، واستمرت الجهود المصرية عبر فترة زمنية طويلة في هذه الأزمة الأخيرة.

غزة اكسترا نيوز إكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية الفلسطينين مصر

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