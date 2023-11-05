"صحة السويس": رفعنا درجة الاستعداد لاستقبال مصابى غزة

رفعت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس درجة الاستعداد لاستقبال أي عدد من مصابي غزة، بعد عبورهم من معبر رفح.

وقالت وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتورة أمل رشدي، إن مستشفى السويس العام على أتم الاستعداد لاستقبال المصابين من الأشقاء الفلسطينيين المصابين جراء هجمات الجيش الصهيوني على قطاع غزة.

وأضافت رشدي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنها تابعت مع مدير مستشفى السويس العام الدكتور محمد عبدالواهب جاهزية المستشفى لاستقبال المصابين.

وأشارت إلى أنها شكلت لجان مسئوليتها المتابعة المستمرة وتوفير المستلزمات الطبية والإبلاغ الفوري بأي نقص لتوفيره في أسرع وقت.

وأكدت مديرة صحة السويس أنها تعمل وفقًا لخطة وزارة الصحة وتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ومحافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالواهب إنه وضع خطة لاستقبال مصابي غزة حال وصولهم لمحافظة السويس بالتنسيق مع مديرية الصحة والمحافظة وقيادة الجيش.

وأضاف عبدالواهب، في تصريح خاص للدستور، أنه اجتمع الأطباء للوقوف على مدى جاهزية المستشفى لاستقبال الإخوة الفلسطينيين المصابين نتيجة الاعتداءات الصهيونية عليهم، مشددًا على إلغاء أي إجازات غير وجوبية للأطباء وطواقم التمريض ليكون المستشفى في أعلى درجات استعداده.

وأوضح مدير مستشفى السويس العام أن جميع الأطباء وطواقم التمريض رحبوا بالقرارات وأعلنوا عن استعدادهم الكامل لتقديم كل سبل الرعاية لأشقائنا الفلسطينيين.

وكشف الدكتور محمد عبدالواهب عن أن عددًا كبيرًا من الأطباء الذين تخطوا سن التقاعد تواصلوا معها وعرضوا استعدادهم لتلبية الاستدعاء في أي وقت لإنقاذ مصابي غزة.

وأشار مدير مستشفى السويس العام إلى أن المستشفى تلقى اهتمامًا بالغًا من محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، ووكيلة وزارة الصحة الدكتورة أمل رشدي، خاصة فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الطبية.