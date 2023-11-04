وزير الصحة: تشكيل لجنة من الطب الشرعى للكشف عن استخدام أسلحة محرمة بغزة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه سيتم تشكيل لجنة من الطب الشرعي والمتخصصين في الجروح الكيميائية للكشف على الجرحى الفلسطينيين؛ للتأكيد على استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المسعفين يتسابقون لنقل الجرحى الفلسطينيين فور علمهم بدخول سيارة إسعاف بالقرب من معبر رفح، مؤكدًا أنه تم تجهيز مستشفيات محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وبعض الحالات يتم نقلها للقاهرة الكبرى، ومصر تستطيع استقبال أضعاف وأضعاف من الجرحى.

مصر تستعد لاستقبال 150 طفلًا من أمراض الأورام

وأوضح أن مصر ستستقبل 150 طفلًا من أمراض الأورام، وسيكونون جاهزين لاستقبالهم في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وكذلك مستشفى 57357، مؤكدًا أن الدماء المصرية التي سالت للدفاع عن هذه القضية خير دليل، وأن قدر مصر أن تعمل على الحدود الشرقية والغربية والجنوبية، ومن يزايد على مصر يزايد، ولن نشغل بالنا به.