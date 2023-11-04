وزير الصحة: الجرحى الفلسطينيون يبكون لما تقدمه مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر هي أكثر دولة تعمل على حل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تعمل ليل نهار وتستقبل الجرحى، ويكفي أن نرى ونسمع منهم مآسي غير التي نراها عبر الشاشات وفي الصور.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كل أجهزة الدولة في حالة استنفار رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أنه تم نقل أجهزة طبية حديثة ومتطورة جدًا، وعلى أعلى مستوى لمستشفيات العريش والشيخ زويد.

لا يستطيع أحد أن يزايد على مصر

وأكد أن الجرحى الفلسطينيين يبكون لما تقدمه مصر عندما يتحدثون معهم، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على دور مصر في وقوفها مع القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه كل الدول حياتها تسير بشكل عادي منذ 7 أكتوبر، إلا مصر كل أجهزة القطاع الصحي في العريش، مؤكدًا أننا نقف على المعبر وننتظر دخول حالة واحدة من معبر رفح.