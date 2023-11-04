السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الصحة: الجرحى الفلسطينيون يبكون لما تقدمه مصر

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر هي أكثر دولة تعمل على حل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تعمل ليل نهار وتستقبل الجرحى، ويكفي أن نرى ونسمع منهم مآسي غير التي نراها عبر الشاشات وفي الصور.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كل أجهزة الدولة في حالة استنفار رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أنه تم نقل أجهزة طبية حديثة ومتطورة جدًا، وعلى أعلى مستوى لمستشفيات العريش والشيخ زويد.

 

لا يستطيع أحد أن يزايد على مصر

وأكد أن الجرحى الفلسطينيين يبكون لما تقدمه مصر عندما يتحدثون معهم، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على دور مصر في وقوفها مع القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه كل الدول حياتها تسير بشكل عادي منذ 7 أكتوبر، إلا مصر كل أجهزة القطاع الصحي في العريش، مؤكدًا أننا نقف على المعبر وننتظر دخول حالة واحدة من معبر رفح. 

وزير الصحة الجرحى الفلسطينيون يبكون مصر القضية الفلسطينية تستقبل الجرحى

مواد متعلقة

وزير الصحة يتفقد أقسام مستشفى العريش للاطمئنان على الخدمات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين

وزير الصحة: مصر تستطيع التعامل مع الحدث أيًا كانت الأعداد أو الحالات

وزير الصحة عن مصابى غزة: هناك حالات تحتاج إلى 5 تخصصات معًا

بتر وتهتك وكسور فى الجمجمة.. وزير الصحة يصف حجم الإصابات القادمة من غزة

وزير الصحة: مصابو غزة يحتاجون إمكانات وكوادر بشرية مؤهلة

الأكثر قراءة

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

بعد الهزيمة من زد.. خناقة شوارع فى نادى الزمالك (فيديو)

وزير الخارجية الأمريكى: ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «1-3»

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية