أرسنال يؤكد دعمه لـ"أرتيتا" ويطالب لجنة الحكام بمعالجة معيار الإدارة

أعلن نادي أرسنال، اليوم الأحد، عن دعمه الكامل لتعليقات مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، بعد مباراة الفريق أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وخسر أرسنال أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون مقابل، في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وانتقد أرتيتا بشكل واضح منظومة التحكيم في الدوري الإنجليزي، بعد احتساب هدف نيوكاسل الذي منح خصمهم الانتصار.

ونشر أرسنال بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "يدعم نادي أرسنال لكرة القدم بكل إخلاص تعليقات ميكيل أرتيتا بعد المباراة بعد المزيد من الأخطاء التحكيمية غير المقبولة وأخطاء تقنية الفيديو مساء السبت".

أضاف: "نود أيضًا أن نشيد بالجهد الكبير والأداء الذي قدمه لاعبونا والمشجعون المسافرون في ملعب سانت جيمس بارك".

وزاد:"الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم مع أفضل اللاعبين والمدربين والمشجعين، وجميعهم يستحقون الأفضل، تحتاج لجنة التحكيم بشكل عاجل إلى معالجة معيار الإدارة والتركيز على العمل الذي ينقلنا جميعًا من التحليل بأثر رجعي ومحاولة التوضيحات والاعتذارات".

واستطرد قائلًا: "نحن ندعم الجهود المستمرة التي يبذلها كبير مسئولي التحكيم، هوارد ويب، ونرحب بالعمل معًا لتحقيق معايير التحكيم العالمية التي يتطلبها دورينا".

وكانت تلك الهزيمة هي الأولى لـ أرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة، في المركز الثالث.