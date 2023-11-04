السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل أرسنال.. مارتنيلي وساكا ونيكيتياه يقودون الهجوم أمام نيوكاسل

أرسنال
أرسنال

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت ضمن قمة مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم بوكايو ساكا، جابرييل مارتنيلي وإيدي نيكتياه، بينما جلس على مقاعد البدلاء نجمنا المصري محمد النني.

تشكيل أرسنال.. مارتنيلي وساكا ونيكيتياه يقودون الهجوم أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: وايت، جابرييل، سالابيا، تومياسو

خط الوسط: رايس، جورجينيو، هافيرتز

خط الهجوم: مارتنيلي، نيكتياه، ساكا

بينما جاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير، لاكسيلس، شار، برن

خط الوسط: لونجستف، جيماريش، جوليتون

خط الهجوم: جوردون، ويلسون، ألميرون

صاحب المركز الثاني أرسنال بقيادة مايكل أرتيتا الذي يتفوق على كتيبة أستاذه بيب جوارديولا بأفضلية  الأهداف المسجلة فقط  وبنفس رصيد النقاط  سوف يسعى هو الآخر لتخطي منافسه اللدود توتنهام وحرمانه من الصدارة إلا أنه سيصطدم بنيوكاسل العائد لمستوياته المميزة والتي قدمها الموسم الماضي تحت قيادة مدربه المخضرم إيدي هاو.

ويحتل نيوكاسل المركز السادس ب17 نقطة ويسعى لتجاوز أستون فيلا الذي يسبقه في الترتيب من أجل الاقتراب من المربع الذهبي وتكرار إنجاز الموسم الماضي والذي أنهاه في المركز الثالث.

تشكيل ارسنال ارسنال مارتنيلي ساكا نيكيتياه نيوكاسل

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