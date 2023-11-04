السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرسنال يتحدى نيوكاسل والسيتي في نزهة أمام بورنموث بالدوري الإنجليزى

مانشستر سيتي وبورنموث
مانشستر سيتي وبورنموث

يواصل قطار الدوري الإنجليزي الممتاز رحلته المثيرة اليوم حيث تنطلق مباريات الجولة الحادية عشر والتي تشهد عدة مواجهات هامة تبدأ من ملعب كرافن كوتيج معقل فولهام الذي يستضيف الجريح مانشستر يونايتد بافتتاحية الجولة في الثانية والنصف ظهرة بصافرة الدولي جون بروكس.

وسيحاول يونايتد تضميد جراحه التي تعمقت مساء الأربعاء الماضي بعد مغادرة بطولة كأس الرابطة (الكاراباو) من ثمن النهائي بخسارة مذلة على يد نيوكاسل بثلاثية نظيفة.

ويسعى الشياطون الحُمر لتحسين موقفهم في جدول ترتيب بريمير ليج إذ جمع الفريق 15 نقطة فقط ليحتل المركز الثامن بعد خوض عشرة لقاءات خسر نصفها تحت قيادة مدربه الهولاندي إيريك تين هاج والذي بات في موقف لا يُحسد عليه إذ بدأت تتعالى الأصوات المطالبة برحيله بعد سوء النتائج، فيم يمتلك فول هام 12 نقطة يقبع بها في المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

ويبدو مانشستر سيتي على موعدٍ مع نزهة في معقله ملعب الاتحاد حين يستضيف بورنموث في الخامسة مساءا تحت القيادة التحكيمية  لكريج باوسُن.

ويستهدف السماوي الانقضاض على الصدارة من جديد ولو مؤقتًا إذ إنه يمتلك في جعبته 24 نقطة ويتخلف بنقطتين فقط عن المتصدر توتنهام والذي تنتظره مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام تشيلسي مساء بعد غد الاثنين.

ويمتلك النجم النرويجي إيرلينج هالاند فرصة ذهبية من أجل تعزيز صدارته لجدول هدافي بريمير ليج بـ 11 هدف استغلالا لموقف بورنموث صاحب الدفاع المهتز والذي استقبل مرماه 21 هدف ويحتل المركز السابع عشر حيث حقق الفريق فوزا واحدا في الجولات العشر الأولى جمع منها ست نقاط فحسب.

وبالتزامن مع هذه المواجهة، تُلعب عدة مباريات أخرى في الخامسة مساءا حيث يستضيف برينتفورد ويستهام ويواجه برينلي كريستال بالاس بينما يستضيف إيفرتون نظيره برايتون وأخيرا يحل ولفر هامبتون ضيفا على شيفيلد يونايتد.

وتختتم مواجهات اليوم في إنجلترا بقمة مصغرة يحل فيها أرسنال ضيفا على نيوكاسل في معقله سانت جيمس بارك في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويقود المباراة تحكيميا ستيورت أتويل ويعاونه كل من ريتشارد ويست وجيمس ماينويرينج فيم يتواجد آندي مادلي وستيورت بيرت في غرفة الفيديو.

صاحب المركز الثاني أرسنال بقيادة مايكل أرتيتا الذي يتفوق على كتيبة أستاذه بيب جوارديولا بأفضلية  الأهداف المسجلة فقط  وبنفس رصيد النقاط  سوف يسعى هو الآخر لتخطي منافسه اللدود توتنهام وحرمانه من الصدارة إلا أنه سيصطدم بنيوكاسل العائد لمستوياته المميزة والتي قدمها الموسم الماضي تحت قيادة مدربه المخضرم إيدي هاو.

ويحتل نيوكاسل المركز السادس ب17 نقطة ويسعى لتجاوز أستون فيلا الذي يسبقه في الترتيب من أجل الاقتراب من المربع الذهبي وتكرار إنجاز الموسم الماضي والذي أنهاه في المركز الثالث.
 

الدوري الإنجليزي الممتاز فولهام مانشستر يونايتد مانشستر سيتى ارسنال نيوكاسل

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