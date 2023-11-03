الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيب جوارديولا: هالاند كان سعيدًا رغم خسارة الكرة الذهبية

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إلى وسائل الإعلام قبل مواجهة فريق بورنموث، غدًا، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم مانشستر سيتي ديربي المدينة بفوزه على يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل، الأحد الماضي، على ملعب أولد ترافورد، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

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مانشستر سيتى يحسم الديربى بثلاثية فى شباك اليونايتد بالدورى الإنجليزى

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الكرة الذهبية 2023: هالاند يتوج بجائزة أفضل هداف في العالم

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بالنسبة لـبورنموث، فقد لعبوا بشكل جيد للغاية ضد ليفربول. قام أندوني إيراولا (مدرب الفريق) بعمل رائع في ريال فاليكانو، فريق حيوي ولا يتراجع. الفكرة موجودة (في بورنموث). وبطبيعة الحال، يعد التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز بمثابة نجاح بالنسبة له. نأمل أن نتمكن من تقديم أداء جيد".

وأضاف: "كل موسم أصعب، مدربون أفضل، فرق أفضل. لكننا قريبون من السباق، نحن هناك.. لا يزال أمامنا 28 مباراة ويمكن أن تحدث أشياء كثيرة.. لكننا نريد أن نتحسن".

وعن رد فعل أيرلينج هالاند على خسارته جائزة الكرة الذهبية لصالح ليونيل ميسي، قال: «رأيته سعيدًا للغاية لكونه منافسًا قريبًا من (ليونيل) ميسي و(كيليان) مبابي وبقية اللاعبين. لقد كانت ليلة كبيرة بالنسبة لمانشستر سيتي.. (أيرلينج) هالاند أمامه كل مسيرته المهنية. لقد كان سعيدًا حقًا بالفوز هناك (بجائزة جيرد مولر)".

وعن الفوز على مانشستر يونايتد، قال:"لم يكن الأمر سهلًا، لدينا الكثير من الاحترام لـ(مانشستر) يونايتد. لقد فزنا بالمباراة لأننا لعبنا مباراة جيدة".

وعن جيريمي دوكو لاعب الفريق، قال: "إنه صغير جدًا في السن، فهو يستمع ويتحسن. لقد كان تأثيره جيدًا حقًا. من على مقاعد البدلاء، كان تأثيره هائلًا".

وعما إذا كان جوليان ألفاريز قد تجاوز التوقعات هذا الموسم، قال:"عندما مُنح دقائق، توقعاتي كانت عالية له.. الجودة موجودة لديه".

بيب جوارديولا بورنموث مانشستر سيتى جوارديولا الدورى الانجليزى

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