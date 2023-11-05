الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فريق "كتف قانونى" يتبرع لصالح الهلال الأحمر دعمًا لفلسطين

هالة صدقي
هالة صدقي

أعلن فريق وصناع فيلم "كتف قانوني"، الذي تخوض بطولته الفنانة هالة صدقي، دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني ومساعدتهم.

وقام فريق عمل الفيلم بالتبرع للهلال الأحمر المصري بمبلغ من المال كمساهمة في المساعدات التي ترسل إلى فلسطين من خلال معبر رفح.

ونشرت هالة صدقي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" ظهرت خلاله وهي ممسكة بصندوق التبرعات وبجانبها باسم سمرة ومخرج العمل سامح عبدالعزيز، وتدعو فريق عمل الفيلم للتبرع للهلال الأحمر المصري.

وعلّقت هالة صدقي على الفيديو قائلة: "يا ريت في حاجة بإدينا نقدر نعملها لأهلنا في فلسطين، وأتمني من كل زملائي في كل الاستديوهات والمسارح، وكل أهلنا، التبرع لأهل فلسطين، اشتغل وانقذ اقتصاد بلدك، واشتغل واتبرع وساعد أهلنا في فلسطين".

وأضافت: "لا وقت للحزن والشعارات للأسف لن تفيد أهلنا في فلسطين، السياسة والحلول السياسية لأهلها، لكن مجرد محاولة للمساعدة حتى ولو بعلبة لبن أو دواء ينقذ طفل.. وفخورة ببلدي بالرغم من الوعكة الاقتصادية التي نمر بها إلا أن 90% من التبرعات من مصر.. وتحيا مصر".

واختتمت قائلة: "ربما العالم لم يدرك بعد حجم الدمار، لكن للأسف مهما فعلنا لن نداوي الدمار النفسي الذي لحق بأهلنا في فلسطين، الله يرحمهم ويصبرهم ويقويهم".

https://www.instagram.com/reel/CzRFvf3sTSM/?utm_source=ig_web_copy_link

وفيلم "كتف قانونى" بطولة: هالة صدقي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

فيلم “كتف قانوني” كتف قانوني هالة صدقي فلسطين سيد رجب سامح عبد العزيز باسم سممرة

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