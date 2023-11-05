الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا محاكمة 5 متهمين فى "خلية المرج الإرهابية"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تواصل دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدًا الإثنين، محاكمة 5 متهمين في القضية الإعلامية "خلية المرج الإرهابية".

تفاصيل القضية

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعًا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

دائرة الإرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى متهمين خلية المرج الإرهابية القضية

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