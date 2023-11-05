قررت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم، ضمن خلية كتائب حلوان لجلسة 11 نوفمبر للمرافعة.

ويواجه المتهم وآخرون سبق الحكم عليهم، تهم تشكيل مجموعات مسلحة؛ لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتهم، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

كان المتهمون، وفقًا لأمر الإحالة، فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين

وكشف أمر الإحالة عن أن الغرض من تأسيس المتهمين تلك الجماعة، الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.