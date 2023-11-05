الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المُشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بالقطامية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة (محمد.س.) بالسجن المُشدد 6 سنوات؛ لإدانته بالإتجار في الهيروين وإحراز سلاح أبيض وذلك في القطامية.

وشمل الحُكم تغريم المُدان 200 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية. 

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.س أنه في يوم 6 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مُخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاح أبيض (مطواه قرن غزال) دون مسوغ قانوني. 

وشهد معاون مباحث قسم شرطة القطامية بأنه ونفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المُتهم تمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على كيس بلاستيكي يحوي خمسة وعشرون لفافة لجوهر مُخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض. 

وبمواجهته، بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرَّ بإحرازه المواد المُخدرة بقصد الإتجار فيها وأن المبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته. 

وأثبث تقرير المعمل الكيماوي أن لفافات المُخدرات وعددها 25 احتوت على مسحوق بيج اللون ثبت أن المسحوق لجوهر الهيروين ووزنوا 11 جرامًا.

محكمة جنايات القاهرة محاكم القاهرة الجديدة التجمع الخامس الم شدد 6 سنوات 200 ألف جنيه و المستشار ياسر أحمد الاحمداوي

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