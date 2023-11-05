محافظ الدقهلية يقرر إعادة صياغة قرار تشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل

ترأس الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني، ووكلاء وزارات ومديري مديريات الأوقاف، الأزهر، التربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، التأمين الصحي، القوى العاملة، وممثل عن مديرية أمن الدقهلية والإدارات المختصة بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، في بداية الاجتماع: "إننا نستهدف جميعًا من خلال هذه اللجنة تدعيم منظومة حماية الأطفال المعرضين للخطر وتوحيد مفاهيم نظم الحماية المتعلقة بهم".

وقرر مختار إعادة صياغة قرار تشكيل اللجنة العامة لحماية الطفل وتحديد المهام لكل الجهات أعضاء اللجنة وضرورة المتابعة الجادة لإنجاز مهام اللجنة في التعامل الفوري مع كل أشكال تعرض الأطفال للخطر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ببناء الإنسان.

ووجَّه بضرورة التعاون والتنسيق الفعَّال بين كل أعضاء اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة للجنة لحماية الطفل بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى التصدي الجاد لكل أشكال التسول والتشرد للأطفال والتعامل الفوري مع جميع الحالات التي يتم ضبطها من خلال اللجان الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

وشدد مختار على ضرورة توعية المواطنين للمساهمة وتعريفهم بالخط الساخن لنجدة الطفل "16000" والإبلاغ عن كل حالات تعرض الأطفال للخطر.

كما وجَّه المحافظ بتوفير كل أوجه الدعم اللوجستي للجنة العامة واللجان الفرعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لتؤدي دورها على أكمل وجه في حماية الطفولة.

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