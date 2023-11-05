برلمانية تشيد بقرار مصر رفض إجلاء الرعايا الاجانب مقابل إجلاء الجرحي الفلسطينين

أشادت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، بقرار مصر رفض إجلاء الرعايا الأجانب وذلك بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة، مؤكدة أن هذا القرار يؤكد قوة الموقف المصري الداعم للأشقاء في فلسطين.

موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

وأضافت خطاب خلال تصريحات لها اليوم الأحد، أن موقف مصر واضح وثابت وراسخ على مدار التاريخ تجاه القضية الفلسطينية، موضحة أن مصر تدعم القضية الفلسطينية في وجه الاحتلال الاسرائيلي سواء على المستوى السياسي والدبلوماسي وكذلك المستوى الإنساني.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر ما زالت تسعى وتبذل كافة الجهود من أجل العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على القطاع وكذلك ادخال اكبر كم من المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى القطاع، قائلة: «مصر عبرت بكل الطرق رفض الممارسات والانتهاكات والمجازر الإجرامية التي يفعلها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين».

جرائم وانتهاكات العدوان الاسرائيلي

وأكدت النائبة حياة خطاب، أن عدد كبير من العالم يرفض هذه الأفعال الإجرامية وغير الإنسانية تجاه الفلسطينيين من قتل ودمار وإبادة جماعية، مضيفة أن عدد القتلى والشهداء الفلسطينيين تجاوز ٩٥٠٠ شهيد منهم حوالي 3900 طفل، متسائلة: "بأي ذنب قتلوا هؤلاء وأين المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية الدولية من هذا العار الذي لحق بالجميع ؟".