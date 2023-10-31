الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عضو بـ"الشيوخ": زيارة رئيس الوزراء إلى سيناء رسالة طمأنة للشعب

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن رسالة مصر اليوم من سيناء الحبيبة، خلال زيارة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، واضحة تمامًا، مؤكدة أن مصر لن تتخلى عن شبر من أرضها مهما كلفها الأمر.

وأضافت خطاب"، خلال تصريحات لها اليوم الثلاثاء، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى سيناء واللقاء مع عدد من المشايخ، رسالة طمأنة للشعب، بأن الدولة ستمضي في قطار تنمية سيناء دون توقف، بل ما حدث مؤخرًا سيزيد من صلابة القيادة السياسية في المضي بشكل أسرع لتنفيذ المرحلة الثانية من التطوير.

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ولفت إلى أن الرئيس السيسي بحكمته المعهودة لم يقض على الإرهاب في سيناء فقط بل كان ينفذ مشروعات وتنمية حقيقية لمسناها اليوم من أعمال تطوير ومشروعات ضخمة، موضحة أن الرئيس السيسي، يسير في الطريق الصحيح.

وتابعت: اليوم أدركنا أهمية تنمية سيناء التي بدأها الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، مشيدة بتصريحات رئيس الوزراء أثناء اللقاء مع شيوخ وعواقل سيناء بالكتيبة ١٠١، وإعلان تنفيذ مشروعات بتكلفة تقدر بنحو 363 مليار جنيه في المرحلة الثانية لتنمية سيناء، على مدار الخمس سنوات القادمة.

النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ سيناء رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

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