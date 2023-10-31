شمال سيناء تشهد طفرة حقيقية فى التنمية الاقتصادية (فيديو)

شهدت محافظة شمال سيناء، أرض الفيروز، طفرة حقيقية في التنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

التنمية الاقتصادية فى شمال سيناء:

-2.9 ألف سيارة عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بالمحافظة حتى عام 2022.

-25.4 ألف فدان إجمالي المساحة المحصولية بالمحافظة عام 2021.

-77 شركة عدد الشركات الاستثمارية القائمة بالمحافظة حتى يونيو 2022.

-87 مليون دولار تكلفة استكمال تنمية حقول شمال سيناء "المرحلة الثالثة".

-100 مزرعة عدد مزارع الماشية العاملة بالمحافظة عام 2021.

-4.3 مليار جنيه قيمة التدفقات الاستثمارية حتى يونيو 2022 التي تمثل 81.1% من إجمالي التدفقات بالمحافظة.