الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شمال سيناء تشهد طفرة حقيقية فى التنمية الاقتصادية (فيديو)

شمال سيناء
شمال سيناء

شهدت محافظة شمال سيناء، أرض الفيروز، طفرة حقيقية في التنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

التنمية الاقتصادية فى شمال سيناء: 

-2.9 ألف سيارة عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بالمحافظة حتى عام 2022.

-25.4 ألف فدان إجمالي المساحة المحصولية بالمحافظة عام 2021.

-77 شركة عدد الشركات الاستثمارية القائمة بالمحافظة حتى يونيو 2022.

-87 مليون دولار تكلفة استكمال تنمية حقول شمال سيناء "المرحلة الثالثة".

-100 مزرعة عدد مزارع الماشية العاملة بالمحافظة عام 2021.

-4.3 مليار جنيه قيمة التدفقات الاستثمارية حتى يونيو 2022 التي تمثل 81.1% من إجمالي التدفقات بالمحافظة.

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